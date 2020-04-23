Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 35 тысяч человек

Сотрудники скорой помощи отправляют пациента с подозрением на коронавирус в больницу Бернховена в Нидерландах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах увеличилось на 123 и достигло 4 177, всего 35 729 случаев заражения зафиксировано в стране, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Медики отмечают, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 887 и превысило 35 тысяч человек. В больницах лечатся более 10,1 тысяч человек.

Подчеркивается, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус.

В среду число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах составило 4054, прирост за сутки – 138, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 708.