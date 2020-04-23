Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Со следующей недели помимо программы кредитования оборотных средств для крупных системообразующих предприятий запускается механизм индивидуальной поддержки системообразующим компаниям, такой как действовал в 2008 году и в 2015 году. Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний из транспорта, восемь - промышленности и шесть – энергетики", - сказал Белоусов, выступая на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 миллиардов рублей, будем оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме", - отметил первый вице-премьер.
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