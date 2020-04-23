В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 253

САМАРА, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Ульяновской области выросло до 253 человек, сообщает в четверг минздрав региона.

Ранее сообщалось, что в области подтверждены 228 случаев COVID-19. Таким образом, в регионе коронавирусом заразились еще 25 человек.

"По состоянию на 23 апреля 2020 года официально подтверждено 253 случая заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице минздрава Ульяновской области в социальной сети "ВКонтакте".

По данным ведомства, в Центральной городской клинической больнице получает лечение 31 пациент с COVID-2019, в Ульяновской областной детской инфекционной больнице – еще четверо больных с коронавирусом.