Российские банки могут абсорбировать большие убытки, заявила Набиуллина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банки РФ способны абсорбировать достаточно большой объем убытков и продолжать при этом кредитование, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании на тему реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.
"Запас прочности, который накоплен в банковской системе, должен быть разумно использован для того, чтобы помочь экономике пройти период пандемии, сложный период на мировых рынках. Действительно, банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять и кредитные каникулы, и продолжать кредитование", - сказала глава ЦБ.