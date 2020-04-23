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2020-04-23T15:15
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Лукашевич оценил развитие событий в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич оценил развитие событий в Донбассе

15:15 23.04.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Спустя четыре месяца после саммита "нормандской четверки" в Донбассе по-прежнему нет прогресса по ряду пунктов, включая укрепление режима прекращения огня, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Постоянный совет ОБСЕ в четверг собрался впервые с 12 марта, заседание прошло в онлайн-формате.
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Лукашевич напомнил, что в декабре 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" направили четкие сигналы сторонам внутриукраинского конфликта о необходимости незамедлительных мер по стабилизации ситуации, а также важности продвижения по политическим аспектам минских соглашений.
"Спустя четыре месяца мы не видим прогресса ни по укреплению режима прекращения огня, ни по согласованию трех дополнительных участков разведения сил и средств с целью разведения сил и средств в концу марта текущего года, ни по разработке и реализации обновленного плана разминирования, ни по практическому открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и так далее", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании.
Он призвал спецпредставителя ОБСЕ на Украине Хайди Грау и главу Специальной мониторинговой миссии (СММ) Яшара Чевика дать оценки тому, что мешает выполнению этих задач.
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичПарижУкраинаВ мире
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