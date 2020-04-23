Лукашевич оценил развитие событий в Донбассе

"Спустя четыре месяца мы не видим прогресса ни по укреплению режима прекращения огня, ни по согласованию трех дополнительных участков разведения сил и средств с целью разведения сил и средств в концу марта текущего года, ни по разработке и реализации обновленного плана разминирования, ни по практическому открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и так далее", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании.