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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:13
https://ria.ru/20200423/1570468753.html
Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск
https://cdn24.img.ria.ru/images/152707/21/1527072199_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_1247a54d40ec3b3549dd64a95ef87cff.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск

15:13 23.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 апр - РИА Новости. Вывозной чартерный рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока со 174 россиянами на борту в четверг прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что рейс S7 5702 Бангкок - Новосибирск вылетел в 08.10 мск. На борту 174 пассажира: 144 взрослых, 26 детей, четыре младенца. Согласно данным аэропорта, рейс прибыл в Новосибирск в 18.48 местного времени (14.48 мск).
Ранее в четверг вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил журналистам, что из общего количества пассажиров 67 человек – жители Красноярского края. Они не выйдут из самолета в Новосибирске и полетят дальше в свой регион. Остальные, по его словам, жители Новосибирской области и соседних регионов Сибири.
"У нас отработана технология. Коллеги из ближайших регионов, Кемеровская, Томская область, Алтайский край, приезжают , забирают из аэропорта своих граждан и развозят непосредственно по своим территориям. Граждане Новосибирской области, которые имеют условия для домашней обсервации, помещаются в домашний обсерватор, других мы их размещаем в созданные обсерваторы", - сказал он.
Российские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву
22 апреля, 12:43Туризм
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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