Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 23 апр - РИА Новости. Вывозной чартерный рейс авиакомпании Вывозной чартерный рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока со 174 россиянами на борту в четверг прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что рейс S7 5702 Бангкок - Новосибирск вылетел в 08.10 мск. На борту 174 пассажира: 144 взрослых, 26 детей, четыре младенца. Согласно данным аэропорта, рейс прибыл в Новосибирск в 18.48 местного времени (14.48 мск).

Ранее в четверг вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил журналистам, что из общего количества пассажиров 67 человек – жители Красноярского края. Они не выйдут из самолета в Новосибирске и полетят дальше в свой регион. Остальные, по его словам, жители Новосибирской области и соседних регионов Сибири.

"У нас отработана технология. Коллеги из ближайших регионов, Кемеровская, Томская область, Алтайский край, приезжают , забирают из аэропорта своих граждан и развозят непосредственно по своим территориям. Граждане Новосибирской области, которые имеют условия для домашней обсервации, помещаются в домашний обсерватор, других мы их размещаем в созданные обсерваторы", - сказал он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.