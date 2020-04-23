Лукашевич отметил необходимость компромиссов в Донбассе

"Нынешняя экстраординарная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, подчеркивает необходимость скорейшего нахождения компромиссов сторонами внутриукраинского конфликта. Главная цель ОБСЕ – оказать им в этом максимальное содействие. Сегодня как никогда важно отказаться от инертности мышления и "обкатанных" конфронтационных нарративов. Наша общая в ОБСЕ задача – окончательно исключить логику войны, добиться скорейшей реализации минского комплекса мер, открывающего перспективу установления прочного мира на Украине", - заявил Лукашевич на заседании.