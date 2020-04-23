Лукашевич отметил необходимость компромиссов в Донбассе

ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг кризиса из-за коронавируса подчеркивает необходимость того, что сторонам внутриукраинского конфликта нужно скорее искать компромиссы, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Постоянный совет ОБСЕ в четверг собрался впервые с 12 марта, заседание прошло в онлайн-формате.
"Нынешняя экстраординарная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, подчеркивает необходимость скорейшего нахождения компромиссов сторонами внутриукраинского конфликта. Главная цель ОБСЕ – оказать им в этом максимальное содействие. Сегодня как никогда важно отказаться от инертности мышления и "обкатанных" конфронтационных нарративов. Наша общая в ОБСЕ задача – окончательно исключить логику войны, добиться скорейшей реализации минского комплекса мер, открывающего перспективу установления прочного мира на Украине", - заявил Лукашевич на заседании.
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