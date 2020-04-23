Центробанк допустил отток вкладов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления.
При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
В то же время рублевые вклады были стабильны.
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с тем, что люди активно закупались, чтобы не выходить из дома на самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.
Проценты по вкладам
В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий одной из причин повышенного спроса на наличность назвал введение налога на проценты.
По закону налогом по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года.
Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.