Центробанк допустил отток вкладов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления.

При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

В то же время рублевые вклады были стабильны.

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).

Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с тем, что люди активно закупались, чтобы не выходить из дома на самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.

Проценты по вкладам

Максим Осадчий одной из причин повышенного спроса на наличность назвал введение налога на проценты. В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФодной из причин повышенного спроса на наличность назвал введение налога на проценты.

По закону налогом по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года.