В Новгородской области беременная женщина заболела COVID-19

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у беременной женщины в Коронавирусная инфекция подтвердилась у беременной женщины в Новгородской области , болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе Новгородской области по ситуации с коронавирусом .

По информации оперштаба региона, за последние сутки в Новгородской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 157 подтвержденных случаев заражения, восемь человек уже выздоровели, двое умерли. На самоизоляции находятся 1274 человека, 1769 сняты с наблюдения.

"В регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у беременной женщины. Она находится дома, инфекция протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.

Также в оперштабе отметили, что родильном доме №1 проходит заключительная дезинфекция, так как он будет медицинским учреждением резерва.

"Мы должны в любой момент быть готовыми оказать медицинскую помощь беременной, роженице, родильнице, новорожденному ребенку с коронавирусной инфекцией. Поэтому родильный дом будет находиться в резерве, и в случае появления таких женщин примет их", - передает слова главного врача областного клинического родильного дома Валерия Мишекурина оперштаб региона.