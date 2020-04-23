Экспорт российских кондитерских изделий через Маньчжурию вырос

МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт российских кондитерских изделий из РФ через Маньчжурию составил более 100 миллионов юаней. Импорт российских кондитерских изделий из РФ через Маньчжурию составил более 100 миллионов юаней.

По данным Маньчжурской таможни на 22 апреля, в первом квартале этого года, импорт российских кондитерских изделий через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия вопреки ситуации с коронавирусом вырос до 110 миллионов юаней.

КПП Маньчжурия является важным международным каналом поставок из Китая в Россию и другие страны Европы, а также крупнейшим пограничным сухопутным портом Китая.

По статистике, в первом квартале этого года Маньчжурская таможня провела инспекцию и импортировала 6837,4 тонны российских кондитерских изделий на сумму 110 миллионов юаней, показатели увеличились на 28% и 8% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта российских сладостей через КПП побил новый рекорд. Российские кондитерские изделия, проходящие через КПП Маньчжурия, это в основном шоколадные конфеты в ассортименте.

В связи с необходимостью профилактики и контроля эпидемии, количество грузовых машин, въезжающих в Россию из КПП Маньчжурия, в последнее время резко сократилось, что привело к росту цен на автомобильные перевозки. Город Маньчжурия организовал и скоординировал эксплуатационное предприятие для отправки рефрижераторных контейнеров по маршруту Китай-Европа, снижая экспортные расходы предприятий по торговле фруктами и овощами и содействуя экспорту во время эпидемии.