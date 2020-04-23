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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-04-23T15:10
https://ria.ru/20200423/1570468401.html
Экспорт российских кондитерских изделий через Маньчжурию вырос
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РИА Новости

Экспорт российских кондитерских изделий через Маньчжурию вырос

15:10 23.04.2020
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© Fotolia / BeTa-ArtworksПлитки шоколада
Плитки шоколада
© Fotolia / BeTa-Artworks
МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт российских кондитерских изделий из РФ через Маньчжурию составил более 100 миллионов юаней.
По данным Маньчжурской таможни на 22 апреля, в первом квартале этого года, импорт российских кондитерских изделий через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия вопреки ситуации с коронавирусом вырос до 110 миллионов юаней.
КПП Маньчжурия является важным международным каналом поставок из Китая в Россию и другие страны Европы, а также крупнейшим пограничным сухопутным портом Китая.
По статистике, в первом квартале этого года Маньчжурская таможня провела инспекцию и импортировала 6837,4 тонны российских кондитерских изделий на сумму 110 миллионов юаней, показатели увеличились на 28% и 8% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта российских сладостей через КПП побил новый рекорд. Российские кондитерские изделия, проходящие через КПП Маньчжурия, это в основном шоколадные конфеты в ассортименте.
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В связи с необходимостью профилактики и контроля эпидемии, количество грузовых машин, въезжающих в Россию из КПП Маньчжурия, в последнее время резко сократилось, что привело к росту цен на автомобильные перевозки. Город Маньчжурия организовал и скоординировал эксплуатационное предприятие для отправки рефрижераторных контейнеров по маршруту Китай-Европа, снижая экспортные расходы предприятий по торговле фруктами и овощами и содействуя экспорту во время эпидемии.
На границе Маньчжурии, в первом квартале этого года был принят и отправлен 591 состав, следующий по маршруту Китай–Европа, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
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