В Минтруде предложили временно ввести обсервацию перед началом вахты

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минтруд предлагает из-за коронавируса временно ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить увеличивать ее максимальную продолжительность по согласованию с работником, сообщается на сайте министерства.

"Минтруд предложил установить временный порядок применения вахтового метода работы. В период борьбы с коронавирусной инфекцией предложено ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить по согласованию с работником увеличивать при необходимости максимальную продолжительность вахты. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен Минтрудом", - говорится в сообщении .

По словам главы Минтруда Антона Котякова , для предотвращения распространения коронавируса на непрерывных производствах, допускать к работе вновь поступающих сменных сотрудников нужно только после обсервации. Такой карантин должен быть оплачен, подчеркнул министр.

"В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до 6 месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание", - пояснил Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно проекту Минтруда, срок обсервации будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы. В исключительных случаях максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до 6 месяцев, если работник согласен на продление вахты. Продолжительность ежедневной смены, междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений, уточняется в сообщении.