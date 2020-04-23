Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:09
https://ria.ru/20200423/1570468278.html
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения по борьбе с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570270959_0:50:999:612_1036x0_80_0_0_490dea8e3487188174d6ea5e1b9faa50.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения по борьбе с COVID-19

15:09 23.04.2020
9064
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минздрав РФ научился быстро переформатировать схему лекарственных терапий для борьбы с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы видим, что определенные направления, которые мы развивали в течение последних лет, те, которые стали основой здравоохранения, как они гармонично вливаются в том числе и в новую задачу по борьбе с новой инфекцией. Ну, в частности, новые методы диагностики. Вы посмотрите, за какой короткий промежуток времени промышленность и ученые быстро переформатировали под новую задачу тест-систему, разработку и их производство. Фактически за очень короткий промежуток времени", - рассказал Мурашко на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции с трансляцией на сайте ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Фактически, по словам Мурашко, в России за очень короткий промежуток времени зарегистрировано и выпущено в производство 17 тест-систем.
"Мы научились переформатировать, в том числе, схему лекарственной терапии. Ну, например, если раньше мы бились в каких-то долгих спорах и дискуссиях, выходя на то или иное решение, для того, чтобы сформировать какой-то пул рекомендаций для клиницистов, выпустить тот или иной нормативно-правовой документ для того, чтобы вся система работала более четко и добивалась хорошего результата, нам иногда требовался не один год. Здесь уникальная ситуация, специалисты фактически за три дня сформировали новый приказ министерства здравоохранения, который позволил всю систему построить по единому принципу взаимодействия", - отметил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
23 апреля, 14:46Распространение нового коронавируса
Названы главные "мишени" коронавируса в организме человека
121102
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровьеЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24В парламенте Армении произошла массовая драка
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
Лента новостейМолния