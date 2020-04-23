Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения по борьбе с COVID-19

"Мы научились переформатировать, в том числе, схему лекарственной терапии. Ну, например, если раньше мы бились в каких-то долгих спорах и дискуссиях, выходя на то или иное решение, для того, чтобы сформировать какой-то пул рекомендаций для клиницистов, выпустить тот или иной нормативно-правовой документ для того, чтобы вся система работала более четко и добивалась хорошего результата, нам иногда требовался не один год. Здесь уникальная ситуация, специалисты фактически за три дня сформировали новый приказ министерства здравоохранения, который позволил всю систему построить по единому принципу взаимодействия", - отметил Мурашко.