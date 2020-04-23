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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T06:24
https://ria.ru/20200423/1570467999.html
Васильев сообщил о заражении семьи водителя Бабкиной коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690860_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_d8c54aaea60f97d67847f3708e75f975.jpg
РИА Новости

Васильев сообщил о заражении семьи водителя Бабкиной коронавирусом

15:04 23.04.2020 (обновлено: 06:24 24.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом. Об этом изданию "Инфо 24" рассказал телеведущий и историк моды Александр Васильев.
COVID-19 также заразились жена и сын мужчины, уточнил ведущий.
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Сам Васильев недавно переболел пневмонией. Накануне историк сообщил РИА Новости о госпитализации в стационар в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. По его словам, два теста на коронавирус оказались отрицательными.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен. В ряде СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии артистки, однако исполнительный директор театра Антон Собянин в разговоре с РИА Новости опроверг эту информацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Русская песняАлександр Васильев (историк моды)Надежда БабкинаЗдоровье - ОбществоОбщество
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