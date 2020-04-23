Васильев сообщил о заражении семьи водителя Бабкиной коронавирусом

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом. Об этом изданию "Инфо 24" рассказал телеведущий и историк моды Александр Васильев.
COVID-19 также заразились жена и сын мужчины, уточнил ведущий.
Сам Васильев недавно переболел пневмонией. Накануне историк сообщил РИА Новости о госпитализации в стационар в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. По его словам, два теста на коронавирус оказались отрицательными.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен. В ряде СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии артистки, однако исполнительный директор театра Антон Собянин в разговоре с РИА Новости опроверг эту информацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.