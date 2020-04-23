Москвичи стали чаще готовить дома, показало исследование

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москвичи за шесть недель на фоне самоизоляции из-за Москвичи за шесть недель на фоне самоизоляции из-за коронавируса стали чаще готовить сами: число заказов продуктов выросло почти в 1,5 раза, в то время как количество доставок еды из ресторанов увеличилось на 12%, говорится в исследовании сотового оператора Tele2. В данном случае речь идет о неделе 6-12 апреля по отношению к 2-8 марта.

"За шесть недель москвичи стали чаще готовить сами: число заказов продуктов выросло почти в полтора раза, в то время как количество доставок еды из ресторанов увеличилось на 12%. Но все же заказ еды из ресторанов был популярнее – на его долю пришлось 60% всех доставок", - сказано в релизе.

Исследование основано на анализе изменения потребительского поведения клиентов оператора в период со 2 марта по 12 апреля. Для сравнения в исследование включили первую неделю марта – время до начала периода самоизоляции. Аналитики Tele2 анализировали пять сервисов доставки: Delivery Club, "Яндекс.Еду", "Кухню на районе", онлайн-супермаркеты "Перекресток" и "Утконос". В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS.

С начала марта количество пользователей разных сервисов доставки и число заказов показывает стабильный рост. В целом, количество пользователей разных сервисов доставки выросло на 42%, а число заказов – на 25% по сравнению с первой неделей марта. Самой показательной стала неделя с 30 марта по 5 апреля – именно на нее пришелся основной рост, число клиентов и доставок выросло на треть по отношению к предыдущей. Аналитики оператора объясняют это тем, что именно с 30 марта в столице был введен режим самоизоляции для всех жителей.

"По числу уникальных пользователей среди всех сервисов доставки лидирует онлайн-супермаркет "Перекресток". За все время там заказали продукты 48% клиентов Tele2, которые решили дождаться курьера дома. На втором месте расположился Delivery Club, на третьем – "Яндекс.Еда", - уточняется в исследовании. Если анализировать число заказов, то больше всего пользовались услугами Delivery Club – 54% всех доставок. На втором месте "Перекресток" с 32%, за ним "Утконос" – 7%. Отмечается, что агрегатор "Яндекс.Еда" показал самые высокие темпы роста и по числу клиентов, и по количеству их заказов. В 2,6 раза выросло число пользователей, в 2,9 раза – доставок.

Аналитики зафиксировали, что активнее всего заказывали еду домой жители Южного и Юго-Западного административных округов. На их долю пришлось 13% и 12% от всех заказов соответственно. Реже всего курьеры с продуктами приезжали в Троицкий и Зеленоградский округа. Жители Центрального района Москвы сделали 6% всех заказов. В среднем каждый клиент Tele2, который воспользовался услугами доставки из магазинов и ресторанов, делал три заказа в неделю.

Самые молодые клиенты у "Кухни на районе" – в среднем им 31 год. Самый высокий средний возраст у тех, кто покупал продукты в интернет-супермаркетах: им от 38 до 43 лет. Москвичам, которые заказывают готовую еду в Delivery Club и "Яндекс.Еде", 33-34 года.