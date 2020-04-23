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2020-04-23T15:02
https://ria.ru/20200423/1570467784.html
В Башкирии осужденного за 25 краж обвинили в трех двойных убийствах
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РИА Новости

В Башкирии осужденного за 25 краж обвинили в трех двойных убийствах

15:02 23.04.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 23 апр – РИА Новости. Следственные органы Башкирии обвинили местного жителя, отбывающего в колонии наказание за 25 краж, в трех двойных убийствах, совершенных более 10 лет назад, сообщили в СК РФ по региону.
"В период с 2008 по 2011 годы на территории Янаульского и Краснокамского районов были совершены три двойных убийства. У всех потерпевших из дома были похищены денежные средства и другие ценности. Жертвами злоумышленника стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Все потерпевшие вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством. Проведенными следственными действиями в то время установить злоумышленника не представилось возможным", - сообщает следком Башкирии, поясняя, что следствие пришло к выводу, что эти преступления совершил 51-летний житель Янаульского района.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В период с 2018 по 2020 год в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами", - информирует ведомство.
Следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска МВД республики провели ряд экспертных исследований, следы преступника были обнаружены на каждом месте преступления; повторно были допрошены соседи и члены семей потерпевших, тщательно изучена личность обвиняемого, в результате установлено, что мужчина являлся профессиональным преступником, специализирующимся на хищениях, ранее был судим за кражи, кроме того был замечен в период времени, относящийся к совершенным преступлениям, в этих же населенных пунктах.
"По версии следствия, мужчина заранее планировал совершенные преступления, собирал сведения о своих будущих жертвах, о наличии ценностей в доме, с некоторыми знакомился лично, под предлогом продажи им товаров. Затем злоумышленник проникал к ним домой, наносил мужчинам телесные повреждения тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и другие ценные вещи и скрывался с места происшествия. При этом обвиняемый действовал максимально аккуратно и следов старался не оставлять, а после первого убийства в 2008 году, с целью сокрытия следов преступления, поджег дом потерпевших", - говорится в сообщении.
Ему предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем", "разбой" и "умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Янаульский районПроисшествия
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