В правцентре "Единой России" рассказали о жалобах по трудовым спорам

"Вопросы, которые к нам поступают чаще всего, можно разделить на несколько блоков. Один блок - это обращения, которые касаются трудовых споров. Еще один блок - вопросы поддержки малого бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Их, возможно, не так много в количественном отношении. Но качественные показатели объединяют интересы если не всех, то подавляющего большинства представителей малого и среднего бизнеса", - сказал Старшинов.