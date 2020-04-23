В правцентре "Единой России" рассказали о жалобах по трудовым спорам

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В правозащитный центр "Единой России" поступают обращения по трудовым спорам и поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса, а на нехватку лекарств в последнее время жалуются меньше граждан, чем в начале кризиса, рассказал РИА Новости сопредседатель правцентра, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
"Вопросы, которые к нам поступают чаще всего, можно разделить на несколько блоков. Один блок - это обращения, которые касаются трудовых споров. Еще один блок - вопросы поддержки малого бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Их, возможно, не так много в количественном отношении. Но качественные показатели объединяют интересы если не всех, то подавляющего большинства представителей малого и среднего бизнеса", - сказал Старшинов.
Также граждане обращаются в правозащитный центр по вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. В последние пару недель таких обращений становится меньше, чем в начале кризиса, сообщил Старшинов.
По проблемам, затронутым в обращениях, правцентр взаимодействует с профильными министерствами и правительством РФ. Так, ранее ЕР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить адвокатов и нотариусов в перечень субъектов, на которые распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса. Также партия попросила главу Сбербанка Германа Грефа облегчить получение соцвыплат пенсионерам, которые используют банковские карты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.