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2020-04-23T14:59
https://ria.ru/20200423/1570467654.html
В правцентре "Единой России" рассказали о жалобах по трудовым спорам
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РИА Новости

В правцентре "Единой России" рассказали о жалобах по трудовым спорам

14:59 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Старшинов
Михаил Старшинов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Старшинов. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В правозащитный центр "Единой России" поступают обращения по трудовым спорам и поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса, а на нехватку лекарств в последнее время жалуются меньше граждан, чем в начале кризиса, рассказал РИА Новости сопредседатель правцентра, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
"Вопросы, которые к нам поступают чаще всего, можно разделить на несколько блоков. Один блок - это обращения, которые касаются трудовых споров. Еще один блок - вопросы поддержки малого бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Их, возможно, не так много в количественном отношении. Но качественные показатели объединяют интересы если не всех, то подавляющего большинства представителей малого и среднего бизнеса", - сказал Старшинов.
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Также граждане обращаются в правозащитный центр по вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. В последние пару недель таких обращений становится меньше, чем в начале кризиса, сообщил Старшинов.
По проблемам, затронутым в обращениях, правцентр взаимодействует с профильными министерствами и правительством РФ. Так, ранее ЕР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить адвокатов и нотариусов в перечень субъектов, на которые распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса. Также партия попросила главу Сбербанка Германа Грефа облегчить получение соцвыплат пенсионерам, которые используют банковские карты.
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