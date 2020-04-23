Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Регионам РФ рекомендовано обеспечить повышенные выплаты сотрудникам, уходящим на карантин в организациях соцобслуживания, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
"Резервные фонды субъектов Российской Федерации сегодня полностью ориентированы на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому за счет средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах... для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели в карантин вместе с проживающими ", - сказала Баталина на пресс-конференции, посвященной ситуации в домах престарелых, психоневрологических и других интернатах в связи с коронавирусом.
По имеющейся информации, уточнила Баталина, в 29 регионах стационарные организации закрыты на полный карантин, в 46 - закрыта часть организаций.
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