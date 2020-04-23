В Екатеринбург из КНР привезут экспресс-тестов и 100 аппаратов ИВЛ

. В Екатеринбург до конца недели должна прибыть новая партия гуманитарного груза, приобретенного главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. На Урал привезут маски и маски повышенной защиты, щитки на лицо, медицинские очки, антисептики, бесконтактные термометры и защитные костюмы.

Тесты поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями. Экспресс-тесты были аккредитованы китайским минздравом. Их ранее использовали в Ухане, эпицентре распространения коронавируса в Китае. Сейчас они поставляются в США и в Европу. Тест позволяет за 15 минут определить, болел ли человек коронавирусом и инфицирован ли он в данный момент.