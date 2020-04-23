Руководство "Аэрофлота" сократит свои зарплаты на 40% с 1 апреля

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Руководство крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса пошло на сокращение своих зарплат на 40% с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Сокращению подверглись, в том числе, зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", - сказал Демин.
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