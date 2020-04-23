Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Мы направили телеграммы во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций", — заявила Баталина на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной ситуации в домах престарелых, психоневрологических и других интернатах, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса.
Она уточнила, что работники изолируются вместе с проживающими посменно, на 14 дней.
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