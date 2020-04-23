Япония планирует закрыть въезд из России и стран Ближнего Востока

ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Япония планирует дополнительно закрыть въезд из некоторых стран, в том числе из России и государств Ближнего Востока, из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, передало в четверг японское информационное агентство Киодо.

Не смогут въехать в Японию и лица, которые в течение двух недель до прибытия посещали эти страны, число которых будет насчитывать в общей сложности около 80.

По словам источника Киодо, в ближайшее время эта директива будет утверждена Советом национальной безопасности Японии во главе с премьер-министром.

Министерство иностранных дел Японии, соответственно, повысит до третьего уровня опасность поездок в закрытые страны, рекомендуя японцам воздержаться от поездок туда из-за коронавируса.

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До этого Япония закрыла въезд в страну лицам из 73 стран и регионов, включая Китай, Южную Корею, США и большую часть Европы, а также приостановила действие виз для граждан иностранных государств.

Японские граждане в то же время могут вернуться на родину, но должны пройти тест на коронавирус и, в случае таких симптомов, как кашель и температура, пройти добровольный карантин в течение двух недель.

Всего в мире отмечено свыше 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них более 169 тысяч скончались. В Японии около 12 тысяч заразившихся, 299 скончались.