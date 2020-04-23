Ярославский губернатор рассказал o внедрении в регионе цифровых пропусков

"Идея обсуждалась ещё в начале апреля. Тогда отказались, были уверены в сознательности жителей и гостей. Но рост заболевших, увеличение контактных случаев заражения вирусом, низкий уровень самоизоляции вновь ставят перед нами этот вопрос. И сами жители просят об усилении мер, связанных с самоизоляцией", - заявил губернатор.