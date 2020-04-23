Ярославский губернатор рассказал o внедрении в регионе цифровых пропусков

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил местному правительству проработать вопрос внедрения электронных пропусков на территории региона, подчеркнув, что пропускная система должна быть понятной и помогать в борьбе с распространением вируса, а не создавать дополнительные проблемы, сообщило правительство региона.
Ранее Минкомсвязи России сообщило, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ, включая Ярославскую область.
"Идея обсуждалась ещё в начале апреля. Тогда отказались, были уверены в сознательности жителей и гостей. Но рост заболевших, увеличение контактных случаев заражения вирусом, низкий уровень самоизоляции вновь ставят перед нами этот вопрос. И сами жители просят об усилении мер, связанных с самоизоляцией", - заявил губернатор.
Он поручил региональному правительству проработать вопрос внедрения пропускной системы.
"Процедура оформления должна быть максимально понятной и удобной для жителей. Она должна помогать в борьбе с распространением вируса, а не создавать дополнительные проблемы", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
Число инфицированных COVID-19 в Ярославской области за сутки выросло на 35 - до 263 человек. Из них 19 человек выздоровели, один человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.