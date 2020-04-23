Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными

"Прошу правительство внимательно проанализировать ситуацию, вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу – здесь есть о чём подумать. Вновь обращаю внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", - заявил Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.