Доктор Комаровский назвал преимущество алкоголиков в условиях эпидемии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков своего ютуб-канала о вероятности страдающих алкоголизмом людей заболеть COVID-19.

Медик считает, что у алкоголиков есть лишь одно преимущество по сравнению с большинством людей. Оно заключается в том, что пьющие люди ведут асоциальный образ жизни.

"У них ограниченный круг знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус", — пояснил Комаровский.

При этом он подчеркнул, что статистики по зараженным коронавирусом среди злоупотребляющих алкоголем людей нет.

Ранее нью-йоркский врач Марлен Каплан призвал воздержаться от употребления алкоголя в период эпидемии, чтобы не создавать повышенную нагрузку на органы, прежде всего, печень.

Испании, Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, около 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США Италии и ряде европейских стран.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 62 773 человека (в последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая, что ниже показателей за 21 и 22 апреля), 555 человек умерли, 4891 пациенту удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.