В трех населенных пунктах в Кузбассе потушили пожары в жилых домах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожары потушены в трех из четырех населенных пунктов Кузбасса, где загорелись жилые дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В Кемеровской области сотрудники МЧС задействованы в ликвидации пожаров в четырех населенных пунктах. Три из них ликвидированы, один локализован. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, потушены пожары в селах Постниково Ижморского района (площадь 1000 "квадратов", сгорели 22 строения) и Краснинское Промышленновского района (площадь 490 "квадратов", сгорели 7 построек) и в районе Кедровка города Кемерово (пострадали от огня 3 дома и хозяйственные постройки). Локализован на 1100 "квадратах" пожар в Пашково Яшкинского района, где горят 4 жилых и 2 нежилых дома.
23 апреля, 14:41Пожар на Алтае отрезал выход из опасной зоны 12 людям
"Тушение осложняется высокой скоростью распространения огня из-за порывистого ветра скоростью до 25 метров в секунду и плотной застройкой", - добавил представитель ведомства.