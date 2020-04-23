Минздрав сообщил об открытии медучреждений в малонаселенных пунктах

"Для обеспечения медицинской помощью жителей малонаселенных пунктов введены в эксплуатацию 427 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий (далее – ФП, ФАП, ВА), из них 219 получили лицензии на осуществление медицинской деятельности. Согласно плану мероприятий по реализации федерального проекта мероприятия по лицензированию созданных в 2019 году ФАП, ФП, ВА должны быть завершены в срок до 31.05.2020",- говорится в сообщении.