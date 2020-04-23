Корейские медики считают, что пациенты с повторным COVID-19 не заразны

СЕУЛ, 23 апр – РИА Новости. Южнокорейские медики полагают, что пациенты, у которых повторно обнаруживают коронавирус уже после выздоровления, не заразны, сообщил на брифинге замглавы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК Квон Чжун Ук.

Южной Корее зарегистрировано уже не менее 222 случаев повторного обнаружения вируса у выписанных пациентов.

По словам Квон Чжун Ука, хотя обычный анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает наличие гена вируса в их организмах, он не отражает то, в каком состоянии находится вирус, это "какая-то его часть, мертвые клетки или отходы". Сейчас проводится двухэтапная проверка для 39 образцов, для шести она уже завершена, еще 33 образца проходят повторную проверку для стабильности результатов. В дальнейшем планируется проверить всех повторных зараженных.

Промежуточные результаты показали, что такие пациенты не распространяют заразу далее, а вирус находится в их организме, не размножаясь.

"Касательно полученных нами 39 образцов мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не заразен, более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны", - заявил Квон Чжун Ук.

Он также сообщил, что ведется исследование проб крови выздоравливающих пациентов, в которых уже содержатся антитела к коронавирусу. Врачи проверяют, как долго сохраняется жизнеспособность антител, чтобы узнать длительность "лечебного" эффекта сыворотки крови, если ее перелить больным коронавирусом. После изучения 25 образцов крови людей с уже выработанными антителами к коронавирусу у 12 из них анализы показали наличие вируса в организме, но он тоже уже находился в неактивном состоянии и не размножался. Квон Чжун Ук отметил, что изучались данные тех пациентов, которые все еще находятся в больнице и не были выписаны.