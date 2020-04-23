Названы главные "мишени" коронавируса в организме человека

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили специфические клетки, которые становятся мишенями для Ученые обнаружили специфические клетки, которые становятся мишенями для коронавируса , сообщает EurekAlert

На основе данных о РНК специалисты Массачусетского института и Гарварда выявили подмножества клеток, которые экспрессируют два белка, помогающие вирусу SARS-CoV-2 проникать в организм.

Как оказалось, в носовой полости вирус атакует секреторные клетки, в легких — пневмоциты типа II, а в кишечнике — энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.

Авторы исследования отмечают, что эти данные должны помочь медикам, которые работают над созданием препаратов, способных воздействовать на COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.