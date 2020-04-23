В Белгородской области число заразившихся коронавирусом достигло 202

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся COVID-19 Белгородской области выросло до 202 человек после того, как в минувшие сутки выявили 26 новых заболевших, сообщило правительство региона.

"По состоянию на 23 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 - 202, из них 26 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.

Увеличилось число выздоровевших – теперь их 16 человек. Также с начала пандемии зарегистрированы две смерти пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших – девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.