В Белгородской области число заразившихся коронавирусом достигло 202

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Белгородской области выросло до 202 человек после того, как в минувшие сутки выявили 26 новых заболевших, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 23 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 - 202, из них 26 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.
Увеличилось число выздоровевших – теперь их 16 человек. Также с начала пандемии зарегистрированы две смерти пациентов с COVID-19.
Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших – девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.