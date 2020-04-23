Заболевший COVID-19 житель Липецка сбежал из больницы

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией жителя Липецка, который самовольно покинул медицинское учреждение, сообщает в четверг УМВД по региону.
"В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что 62-летний липчанин, находящийся на лечении в медицинском учреждении с диагнозом "новая коронавирусная инфекция (COVID-19)", самовольно покинул медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы нашли мужчину и передали его медикам.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
В Липецкой области выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента умерли, 62 выздоровели.
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