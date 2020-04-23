Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", - сказал Путин.
Он добавил, что планирует вместе с представителями банковского сообщества обсудить, как реализуются предложенные меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа правительства, регионов и бизнеса по этому направлению.
"Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это – далеко не единичные случаи", - добавил президент.
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