Пожар на Алтае отрезал выход из опасной зоны 12 людям

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Возникший на горе в Онгудайском районе в Республике Алтай природный пожар отрезал выход из опасной зоны четверым детям и восьми взрослым, которые занимались сбором ореха, для эвакуации людей вылетел вертолет со спасателями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На горе у населенного пункта Шашикман произошел пожар. Огонь перекрыл людям проход", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ориентировочно на горе находятся 12 человек, из них четверо детей. Все они занимались сбором ореха.
К месту пожара направлен вертолет Ми-8 со спасателями для эвакуации людей. К тушению пожара привлечены 12 человек и две единицы техники.
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