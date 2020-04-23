Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники.

Пик не достигнут

По словам главного внештатного специалиста министерства Николая Брико , еще слишком рано говорить, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости.

"Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико.

Медик отметил, что уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а "в Москве еще ниже, чем в целом по стране".

Все зависит от москвичей

Вместе с тем власти Москвы заявили о проработке новых ограничительных мер, если темпы заболевания будут нарастать.

"Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", - сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сроки ослабления режима изоляции зависят от самих москвичей. Жители столицы должны быть дисциплинированы и не выходить из дома без крайней необходимости.

Спад темпов эпидемии

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.

При этом темпы заболеваемости снижается два дня подряд. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.

За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.