Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники.
Пик не достигнут
По словам главного внештатного специалиста министерства Николая Брико, еще слишком рано говорить, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости.
"Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико.
Медик отметил, что уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а "в Москве еще ниже, чем в целом по стране".
Все зависит от москвичей
Вместе с тем власти Москвы заявили о проработке новых ограничительных мер, если темпы заболевания будут нарастать.
"Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", - сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сроки ослабления режима изоляции зависят от самих москвичей. Жители столицы должны быть дисциплинированы и не выходить из дома без крайней необходимости.
Спад темпов эпидемии
Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.
За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.