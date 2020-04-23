Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T01:02
https://ria.ru/20200423/1570466095.html
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570377472_0:139:2430:1506_1036x0_80_0_0_a2a28b569b3008ececae4f92f5d8ace2.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

14:38 23.04.2020 (обновлено: 01:02 24.04.2020)
508745
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката
Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники.

Пик не достигнут

По словам главного внештатного специалиста министерства Николая Брико, еще слишком рано говорить, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости.
"Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико.
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
20 апреля, 01:08Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал бессимптомных носителей "вакциной" от коронавируса
Медик отметил, что уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а "в Москве еще ниже, чем в целом по стране".

Все зависит от москвичей

Вместе с тем власти Москвы заявили о проработке новых ограничительных мер, если темпы заболевания будут нарастать.
"Ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", - сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
Коридор заразной зоны в инфекционном центре в Новой Москве
18 апреля, 14:23Распространение нового коронавируса
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Он отметил, что сроки ослабления режима изоляции зависят от самих москвичей. Жители столицы должны быть дисциплинированы и не выходить из дома без крайней необходимости.

Спад темпов эпидемии

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.
При этом темпы заболеваемости снижается два дня подряд. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль скорой помощи у здания ФМБА в Химках
16 апреля, 14:33Распространение нового коронавируса
Развеян популярный миф о способе заражения коронавирусом
9418182536293
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
За "оптимизацию" медицины кто отвечать будет? Развалили все на свете, позакрывали больницы, а когда жареным запахло - не придумали ничего лучше, чем позакрывать граждан по домам - лечить-то уже ресурсов не осталось?
23 апреля, 15:07
ИИИван Иващенко
301202338
Я бы удивился, если бы он ответил что-то конкретно. Под ситуацию с коронавирусом наше правительство проводит самые непопулярные решения, выпускает указы и распоряжения прямо нарушающие закон. И вы думаете они это так просто прекратят?
23 апреля, 15:01
Морская пехота
283224646
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24Массовая драка произошла в парламенте Армении
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
Лента новостейМолния