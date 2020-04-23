Случаи COVID-19 выявили в 16 социальных организациях России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Факты заражения коронавирусом выявлены в 16 интернатах, домах престарелых и других подобных организациях в РФ у 457 человек, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
"В настоящий моменты факты заболевания, случи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций, и на текущий момент это 457 человек", - сказала Баталина на пресс-конференции, посвященной ситуации в домах престарелых, психоневрологических и других интернатах.
Позднее замминистра уточнила, что из этого числа 390 - непосредственно проживающие в таких организациях, а 67- сотрудники. Всего госпитализированы 120 человек, так как у большинства заболевших коронавирус протекает в легкой форме.
В министерстве уточнили, что всего в РФ более 1,3 тысячи таких учреждений, где проживают более 290 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.