Путин поручил обеспечить устойчивость банковской системы

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы, допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков нельзя.
"И еще одно принципиальное требование: необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков", - сказал Путин на встрече с руководителями российских банков.
"Чтобы снизить риски, укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд инструментов, включая гарантии министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и другим банковским продуктам", - добавил он.