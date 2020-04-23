Путин поручил обеспечить устойчивость банковской системы

"И еще одно принципиальное требование: необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков", - сказал Путин на встрече с руководителями российских банков.