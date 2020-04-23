Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T14:35
https://ria.ru/20200423/1570465916.html
Маск защитит спутники Starlink "зонтиками", чтобы не мешать астрономам
https://cdn22.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_68f8ecd2a82e45be107f0a7a96182656.jpg
РИА Новости

Маск защитит спутники Starlink "зонтиками", чтобы не мешать астрономам

14:35 23.04.2020
3092
© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спутники связи Starlink разработки американской компании SpaceX в ближайшие месяцы начнут защищать "зонтиками от Солнца", чтобы те не мешали проводить астрономические наблюдения, заявил основатель компании Илон Маск.
Ранее сообщалось, что в 2019 году с началом запусков Starlink астрономы стали жаловаться на то, что яркость спутников мешает им наблюдать звёзды. В качестве одной из мер SpaceX покрыло светопоглощающим материалом один из космических аппаратов, улетевших в январе.
В феврале из данных, приведенных научным сотрудником Института астрономии РАН Николаем Самусем, следовало, что 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отраженным от Солнца светом спутников Starlink.
"Мы предпринимаем ключевые шаги для уменьшения яркости спутников. (Они) должны быть намного менее заметными во время подъема высоты орбиты путем изменения положения панели солнечной батареи", - написал Маск в Twitter.
Суперлуние на космодроме Байконур
11 апреля, 18:00
"В указаниях не нуждаемся". Рогозин и Илон Маск поспорили в твиттере
"И все спутники получат "солнцезащитные зонтики", начиная с девятого запуска", - добавил он.
Накануне SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420. Девятый пуск по программе намечается в июне.
Спутниковая система связи Starlink предназначена для обеспечения жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет. В октябре 2019 года стало известно, что SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 42 тысячи спутников Starlink - это в 5 раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.
1781024
Илон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceX
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24Массовая драка произошла в парламенте Армении
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
Лента новостейМолния