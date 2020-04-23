Корпорация МСП провела вебинар по поддержке бизнеса с участием Италии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с итальянскими партнерами организовала и провела вебинар для предпринимателей по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в РФ, сообщает пресс-служба корпорации.

В мероприятии приняли участие Ассоциация итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa и Итало-Российская торговая палата.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем выступлении рассказал о том, какие антикризисные меры поддержки уже доступны бизнесу. Он подтвердил планы по дальнейшему развитию партнёрских отношений с GIM Unimpresa, которые будут способствовать встраиванию российских МСП в цепочки поставок итальянских компаний, локализованных на территории Российской Федерации , отмечается в сообщении.

В ходе вебинара были подробно разобраны решения, связанные с льготным кредитованием и лизингом, отсрочкой ряда платежей (в том числе по аренде). Также эксперты обсудили меры поддержки МСП в рамках закупочной деятельности крупнейших компаний. Большой интерес у участников вебинара вызвал Портал Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого доступны и на английском языке.

Корпорация МСП и дочерний МСП Банк активно вовлечены в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Так, МСП Банк выдает беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам. С момента запуска беспроцентного кредитования 1 апреля 2020 года МСП Банк одобрил более 300 таких кредитов на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.