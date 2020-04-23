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2020-04-23T14:32
https://ria.ru/20200423/1570465744.html
Корпорация МСП провела вебинар по поддержке бизнеса с участием Италии
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РИА Новости

Корпорация МСП провела вебинар по поддержке бизнеса с участием Италии

14:32 23.04.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с итальянскими партнерами организовала и провела вебинар для предпринимателей по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в РФ, сообщает пресс-служба корпорации.
В мероприятии приняли участие Ассоциация итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa и Итало-Российская торговая палата.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем выступлении рассказал о том, какие антикризисные меры поддержки уже доступны бизнесу. Он подтвердил планы по дальнейшему развитию партнёрских отношений с GIM Unimpresa, которые будут способствовать встраиванию российских МСП в цепочки поставок итальянских компаний, локализованных на территории Российской Федерации, отмечается в сообщении.
В ходе вебинара были подробно разобраны решения, связанные с льготным кредитованием и лизингом, отсрочкой ряда платежей (в том числе по аренде). Также эксперты обсудили меры поддержки МСП в рамках закупочной деятельности крупнейших компаний. Большой интерес у участников вебинара вызвал Портал Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого доступны и на английском языке.
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Корпорация МСП и дочерний МСП Банк активно вовлечены в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Так, МСП Банк выдает беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам. С момента запуска беспроцентного кредитования 1 апреля 2020 года МСП Банк одобрил более 300 таких кредитов на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.
Более подробную информацию о поддержке МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции можно получить на сайте.
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Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
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