В Финляндии число жертв коронавируса достигло 172

ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 155 новых случая коронавируса за сутки, 23 человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 23 апреля всего 4284 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 4129 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2855 человек.
По данным на четверг, 206 человек находились в больнице, из них 60 - в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.