В Финляндии число жертв коронавируса достигло 172

"В Финляндии 23 апреля всего 4284 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2855 человек.

По данным на четверг, 206 человек находились в больнице, из них 60 - в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.