В Тверской области загорелись восемь дачных построек

По его словам, пожар перекинулся на строения из-за сильного ветра и плотной застройки. Всего в населенном пункте 12 жилых домов, в которых проживают 15 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 40 человек и 15 единиц техники.