В Тверской области загорелись восемь дачных построек

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Восемь дачных построек, в том числе один жилой дом, загорелись в населенном пункте Людкино в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит пожар в одном жилом доме и в семи дачных постройках", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар перекинулся на строения из-за сильного ветра и плотной застройки. Всего в населенном пункте 12 жилых домов, в которых проживают 15 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 40 человек и 15 единиц техники.
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