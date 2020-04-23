Нижегородская область расширила круг предприятий с правом на господдержку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин расширил круг предприятий, которые могут получить господдержку из регионального бюджета в связи с коронавирусом , сообщает пресс-служба правительства региона.

Седьмого апреля глава региона подписал указ, предусматривающий выделение приостановившим деятельность предприятиям малого и среднего бизнеса субсидий на выплату заработной платы в размере 13942 рубля на человека и на социальные взносы. Эта мера поддержки изначально распространялась не более чем на 50% работников для каждого предприятия. Теперь это ограничение снято.

"Мы активно стараемся поддерживать занятость в этот непростой период, помогать бизнесу, как через загрузку, так и через прямые субсидии. После принятия президентом РФ Владимиром Путиным решения о выплате одного МРОТ работающим в пострадавших отраслях появилась возможность расширить нашу поддержку", - заявил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в связи с многочисленными обращениями он принял решение распространить эту меру поддержки на социально ориентированные НКО и малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей. "Они предоставляют услуги населению в сферах культуры, образования, реабилитации людей с ограниченными возможностями и других. Их работа также важна для нас. Они получат субсидии на выплату зарплат сотрудникам из расчета 13942 рубля на человека и социальные взносы на каждого работника", - отметил Никитин.

Он добавил, что также распространил на социально ориентированные организации и вторую важную региональную меру поддержки бизнеса – субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период с 28 марта.

"Сегодня я принял еще одно решение по поддержке нижегородцев, теперь из числа индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, и самозанятых граждан, вне зависимости от даты их регистрации в этом качестве. С апреля 2020 года в органах социальной защиты при личном обращении граждан будет заключен социальный контракт, который предполагает выплату 11 248 рублей ежемесячно. Такая поддержка будет оказана вплоть до отмены режима повышенной готовности", - подчеркнул Никитин.

Он рассказал, что правительство Нижегородской области продолжит вырабатывать меры для разных категорий нижегородцев, чтобы поддержать тех, кому это сейчас необходимо.