В Ленинградской области закупят более 450 аппаратов ИВЛ для больниц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Более 450 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупят в больницы Ленинградской области до июня текущего года, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В больницы Ленинградской области до июня включительно будет закуплено 466 аппаратов ИВЛ — для перепрофилированных медучреждений. Контракты на покупку 266 аппаратов уже заключены, на стадии подписания находятся контракты на закупку еще 200 аппаратов ИВЛ. Средства выделены из регионального и федерального бюджетов", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, эти аппараты закупаются в дополнение к тем, что имеются. "Если удастся сдерживать "тяжелых" на определенном уровне, то мы будем чувствовать себя спокойно. Сейчас у нас десятикратный запас аппаратов", - сказал он.

В настоящий момент к аппаратам ИВЛ в Ленинградской области подключен 21 пациент, из них у девяти диагностирован COVID-19.

За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1959, Подмосковье — 688, Санкт-Петербурге — 19 и Мурманской области — 97. Уточняется, что 2282 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 42 пациента.