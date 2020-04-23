Путин назвал важнейший шаг в восстановлении экономики после коронавируса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что сейчас важно создавать условия по кредитованию на долгосрочную и среднесрочную перспективу, рост объемов кредитования должен стать важнейшим шагом в восстановлении экономики страны после пандемии коронавируса.
"Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на средне- и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объёмов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России", - сказал Путин на встрече в четверг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.