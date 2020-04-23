Путин назвал важнейший шаг в восстановлении экономики после коронавируса

"Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на средне- и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объёмов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России", - сказал Путин на встрече в четверг.