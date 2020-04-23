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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T14:23
https://ria.ru/20200423/1570465086.html
Эксперт оценил меры итальянского правительства по борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840617_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_075fe462d10a07bf43bbf3a479bca46d.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил меры итальянского правительства по борьбе с COVID-19

14:23 23.04.2020
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкМилан
Милан
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Милан. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Твердые действия правительства премьер-министра Италии Джузеппе Конте помогли стране избежать еще более серьезной катастрофы, а также позволили сдержать эпидемию COVID-19 в ряде регионов, заявил РИА Новости доцент школы публичной политики института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино.
"В Италии с начала апреля ходили разговоры о "фазе два" карантина, Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confinudstria), настроенная против тотального локдауна, уже хотела знать точные даты послабления. Однако тогда ситуация была еще далека от выхода из эпидемиологического кризиса. Введение карантина было необходимой мерой, правительство Конте действовало твердо в этом направлении, и именно благодаря этой твердости удалось избежать еще более серьезной катастрофы. Кроме того, жесткие меры помогли сдержать распространение эпидемии в некоторых регионах", - отметил Савино.
При этом, как сообщил эксперт, итальянская экономика сейчас находится в очень тяжелом положении. Так, по некоторым прогнозам, ВВП страны может сократиться на 9-14%, а для таких секторов экономики, как гостиничный и ресторанный бизнес и в целом туризм, это обернется настоящей трагедией.
"Надеемся, что требования нашего правительства услышат в Брюсселе и что "фаза два" будет хорошо продумана, чтобы не пришлось прибегать обратно к полному закрытию из-за новых случаев заражения (как это произошло в Гонконге и Сингапуре). В итальянскую экономику нужны большие государственные и европейские инвестиции, а итальянский народ нуждается в большем доверии", - заключил Савино.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу.
В начале апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса были продлены до 13 апреля. Перед пасхальными праздниками премьер сообщил, что срок действия этих мероприятий продляется до 3 мая.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.
В понедельник число зараженных коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек. Кроме того, стабильно снижается число пациентов палат интенсивной терапии. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рим: вечный город на семи холмах
© Fotolia / francescopaoli

Вид на Рим

Город Рим
1 из 15

Вид на Рим

© Fotolia / francescopaoli
CC0 / kirkandmimi /

Пьяцца Навона

Велосипеды в Риме
2 из 15

Пьяцца Навона

CC0 / kirkandmimi /
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанк

Арка императора Константина

Арка императора Константина
3 из 15

Арка императора Константина

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Собор Святого Петра

Площадь Святого Петра в Риме
4 из 15

Собор Святого Петра

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Площадь Венеции

Площадь Венеции в Риме
5 из 15

Площадь Венеции

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Depositphotos / Fazon1

Римский Колизей

Колизей в Риме
6 из 15

Римский Колизей

© Depositphotos / Fazon1
© flickr.com/Javier Vieras

Главная римская арена, где проходили состязания гладиаторов

здание Колизея в Риме изнутри
7 из 15

Главная римская арена, где проходили состязания гладиаторов

© flickr.com/Javier Vieras
© flickr.com/josemanuelerre

Палантин – первый из семи холмов, на которых стоит Рим

Палантин в Риме
8 из 15

Палантин – первый из семи холмов, на которых стоит Рим

© flickr.com/josemanuelerre
© flickr.com/teldridge+keldridge

Термы Каракаллы – руины древнеримской бани

термы Каракаллы в Риме
9 из 15

Термы Каракаллы – руины древнеримской бани

© flickr.com/teldridge+keldridge
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Форум Цезаря

Города мира. Рим
10 из 15

Форум Цезаря

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Руины зданий на территории Римского форума

Города мира. Рим
11 из 15

Руины зданий на территории Римского форума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Развалины храма Веспасиана и Тита и храма Сатурна

Города мира. Рим
12 из 15

Развалины храма Веспасиана и Тита и храма Сатурна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© Depositphotos / Xantana

Храм Пантеона

Храм Пантеона в Риме
13 из 15

Храм Пантеона

© Depositphotos / Xantana
© Фото : Adrian Pingstone

Ступени Испанской лестницы

Испанская лестница, Рим
14 из 15

Ступени Испанской лестницы

© Фото : Adrian Pingstone
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви

Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви в Риме
15 из 15

Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
1 из 15

Вид на Рим

© Fotolia / francescopaoli
2 из 15

Пьяцца Навона

CC0 / kirkandmimi /
3 из 15

Арка императора Константина

© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Собор Святого Петра

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
5 из 15

Площадь Венеции

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 15

Римский Колизей

© Depositphotos / Fazon1
7 из 15

Главная римская арена, где проходили состязания гладиаторов

© flickr.com/Javier Vieras
8 из 15

Палантин – первый из семи холмов, на которых стоит Рим

© flickr.com/josemanuelerre
9 из 15

Термы Каракаллы – руины древнеримской бани

© flickr.com/teldridge+keldridge
10 из 15

Форум Цезаря

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

Руины зданий на территории Римского форума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
12 из 15

Развалины храма Веспасиана и Тита и храма Сатурна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
13 из 15

Храм Пантеона

© Depositphotos / Xantana
14 из 15

Ступени Испанской лестницы

© Фото : Adrian Pingstone
15 из 15

Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеИталияВ миреЭкономика
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