Эксперт оценил меры итальянского правительства по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Твердые действия правительства премьер-министра Твердые действия правительства премьер-министра Италии Джузеппе Конте помогли стране избежать еще более серьезной катастрофы, а также позволили сдержать эпидемию COVID-19 в ряде регионов, заявил РИА Новости доцент школы публичной политики института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино.

"В Италии с начала апреля ходили разговоры о "фазе два" карантина, Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confinudstria), настроенная против тотального локдауна, уже хотела знать точные даты послабления. Однако тогда ситуация была еще далека от выхода из эпидемиологического кризиса. Введение карантина было необходимой мерой, правительство Конте действовало твердо в этом направлении, и именно благодаря этой твердости удалось избежать еще более серьезной катастрофы. Кроме того, жесткие меры помогли сдержать распространение эпидемии в некоторых регионах", - отметил Савино.

При этом, как сообщил эксперт, итальянская экономика сейчас находится в очень тяжелом положении. Так, по некоторым прогнозам, ВВП страны может сократиться на 9-14%, а для таких секторов экономики, как гостиничный и ресторанный бизнес и в целом туризм, это обернется настоящей трагедией.

"Надеемся, что требования нашего правительства услышат в Брюсселе и что "фаза два" будет хорошо продумана, чтобы не пришлось прибегать обратно к полному закрытию из-за новых случаев заражения (как это произошло в Гонконге Сингапуре ). В итальянскую экономику нужны большие государственные и европейские инвестиции, а итальянский народ нуждается в большем доверии", - заключил Савино.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу.

В начале апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса были продлены до 13 апреля. Перед пасхальными праздниками премьер сообщил, что срок действия этих мероприятий продляется до 3 мая.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.

В понедельник число зараженных коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек. Кроме того, стабильно снижается число пациентов палат интенсивной терапии. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.