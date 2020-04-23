Нацбанк Украины ожидает падения экономики страны на 5% в 2020 году

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Национальный банк Украины прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий.
"В результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается краткосрочным, но очень мощным", - заявил Смолий на брифинге.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны к концу года упадет на 4,8% вместо ожидавшегося роста на 3,7%.
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