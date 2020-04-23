Нацбанк Украины ожидает падения экономики страны на 5% в 2020 году

"В результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается краткосрочным, но очень мощным", - заявил Смолий на брифинге.