В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Веселая гора у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Благодаря единой системе управления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) "Альбатрос К", а также умелым действиям расчета станции помех "Тритон М1" вчера, 22 апреля, в районе населенного пункта Веселая гора был обнаружен и сбит беспилотник вооруженных формирований Украины типа "Фантом-4", - заявил Осадчий в четверг на брифинге.
"Прошу представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ данное нарушение зафиксировать и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - заявил Осадчий.