Том Хэнкс написал письмо мальчику Короне из Австралии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский актер Американский актер Том Хэнкс написал письмо и отправил подарок в виде пишущей машинки мальчику из Австралии , над которым издевались в школе из-за имени Корона, сообщает местный телеканал 7 News

Восьмилетний Корона Де Врис, которому дали имя по названию внешней части атмосферы Солнца, из города Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в начале апреля написал письмо Хэнксу и его супруге Рите Уилсон, которые провели три недели в том же городе, пока лечились от коронавируса.

В письме мальчик написал, что узнал из новостей о том, что Хэнкс и его жена заразились коронавирусом, и поинтересовался здоровьем актера. Ребенок рассказал, что "любит свое имя, но в школе его зовут "коронавирусом", из-за чего он "злится и расстраивается".

Хэнкс ответил на письмо мальчика уже после возвращения в США , напечатав его на печатной машинке фирмы Smith Corona, которую актер брал с собой в Австралию.

"Мне и моей жене было очень приятно получить твое письмо... Я увидел тебя по телевизору, уже когда вернулся в США... Хотя я уже выздоровел к тому моменту, благодаря твоему письму мне стало еще лучше", - написал Хэнкс, поблагодарив мальчика за то, что "он такой хороший друг".

Письмо стало не единственным сюрпризом для мальчика: Хэнкс также подарил Короне ту самую пишущую машинку.

"Я подумал, что эта пишущая машинка тебе подойдет... Спроси у взрослых, как она работает, и используй ее, чтобы написать мне в ответ", - добавил Хэнкс. В конце письма актер написал от руки: "У тебя есть друг - я!".

О том, что оскароносный актер и его жена заразились коронавирусом нового типа, стало известно в середине марта. В тот момент они находились в Австралии, где Хэнкс участвовал в съемках байопика о жизни Элвиса Пресли . Пару госпитализировали, но через несколько дней после курса лечения выписали из больницы.

Хэнкс известен зрителям по таким фильмам как "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы. Он два раза подряд получал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль – фильмы "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994).