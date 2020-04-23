Том Хэнкс написал письмо мальчику Короне из Австралии

Восьмилетний Корона Де Врис, которому дали имя по названию внешней части атмосферы Солнца, из города Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в начале апреля написал письмо Хэнксу и его супруге Рите Уилсон, которые провели три недели в том же городе, пока лечились от коронавируса.
В письме мальчик написал, что узнал из новостей о том, что Хэнкс и его жена заразились коронавирусом, и поинтересовался здоровьем актера. Ребенок рассказал, что "любит свое имя, но в школе его зовут "коронавирусом", из-за чего он "злится и расстраивается".
Хэнкс ответил на письмо мальчика уже после возвращения в США, напечатав его на печатной машинке фирмы Smith Corona, которую актер брал с собой в Австралию.
"Мне и моей жене было очень приятно получить твое письмо... Я увидел тебя по телевизору, уже когда вернулся в США... Хотя я уже выздоровел к тому моменту, благодаря твоему письму мне стало еще лучше", - написал Хэнкс, поблагодарив мальчика за то, что "он такой хороший друг".
Письмо стало не единственным сюрпризом для мальчика: Хэнкс также подарил Короне ту самую пишущую машинку.
"Я подумал, что эта пишущая машинка тебе подойдет... Спроси у взрослых, как она работает, и используй ее, чтобы написать мне в ответ", - добавил Хэнкс. В конце письма актер написал от руки: "У тебя есть друг - я!".
О том, что оскароносный актер и его жена заразились коронавирусом нового типа, стало известно в середине марта. В тот момент они находились в Австралии, где Хэнкс участвовал в съемках байопика о жизни Элвиса Пресли. Пару госпитализировали, но через несколько дней после курса лечения выписали из больницы.
Хэнкс известен зрителям по таким фильмам как "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы. Он два раза подряд получал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль – фильмы "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994).
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