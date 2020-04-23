РВК и Sistema Asia помогут стартапам выйти на азиатские рынки

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и сингапурская инвесткомпания Sistema Asia (дочерняя компания АФК "Система") займутся продвижением растущих российских высокотехнологичных компаний на азиатские рынки и привлечением международных инвесторов, говорится в сообщении РВК.
Сотрудничество будет проходить в рамках программы трансфера технологий между Россией и странами Юго-Восточной Азии Sales Jet Platform. Соглашение о запуске программы было подписано гендиректором РВК Александром Повалко и генеральным директором Sistema Asia Сергеем Савченко.
"Совместный проект РВК и Sales Jet Platform стал ответом на запрос бизнеса на поддержку в выходе на новые рынки сбыта в период пандемии коронавируса – такая потребность была выявлена по итогам опроса технологических компаний, который РВК провела в конце марта 2020 года. Несмотря на текущие ограничения, платформа Sales Jet продолжает отбор компаний для участия в программе в дистанционном онлайн-режиме. Взаимодействие с экспертами платформы позволит подготовить эффективное предложение для конкретного рынка в Азии и определить потенциальных партнеров и инвесторов в регионе", - говорится в релизе.
Принять участие в программе смогут портфельные компании фондов РВК, компании Национальной технологической инициативы, участники рейтинга "ТехУспех" и выпускники акселератора GenerationS. Среди базовых критериев: готовый на экспорт продукт, наличие выручки от продаж данного продукта, англоговорящий менеджмент.
Для прошедших предварительный заочный этап отбора компаний эксперты Sistema Asia оценят потенциальный спрос на технологию и организуют серию встреч и презентаций перед азиатскими инвесторами и потенциальными заказчиками. Компаниям-участникам программы, чей проект успешно встроится в местный рынок и найдет спрос у азиатских партнеров, Sistema Asia предложит инвестиции для развития бизнеса в регионе.
"Сингапур — стратегически выгодная площадка для запуска бизнеса в Азии и хороший трамплин для будущей глобальной экспансии проектов из России. Технологические компании сейчас особенно активно ищут новые рынки сбыта, инвестируют ресурсы в географическую диверсификацию бизнеса. На азиатском рынке Sistema Asia стал важным партнером в реализации экспортного потенциала инновационных компаний из экосистемы РВК", — прокомментировал соглашение гендиректор РВК Александр Повалко.