РВК и Sistema Asia помогут стартапам выйти на азиатские рынки

"Совместный проект РВК и Sales Jet Platform стал ответом на запрос бизнеса на поддержку в выходе на новые рынки сбыта в период пандемии коронавируса – такая потребность была выявлена по итогам опроса технологических компаний, который РВК провела в конце марта 2020 года. Несмотря на текущие ограничения, платформа Sales Jet продолжает отбор компаний для участия в программе в дистанционном онлайн-режиме. Взаимодействие с экспертами платформы позволит подготовить эффективное предложение для конкретного рынка в Азии и определить потенциальных партнеров и инвесторов в регионе", - говорится в релизе.