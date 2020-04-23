В Кемеровской области из-за задымления на трассе столкнулись восемь машин

В свою очередь в региональном центре медицины катастроф сообщили, что в ДТП пострадали пять человек.

"Пять пострадавших. Двое отказались от госпитализации, трое госпитализируются в Центр охраны здоровья шахтеров, из них двое тяжёлых, в том числе беременная, один - средний (степени тяжести - ред.)", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.