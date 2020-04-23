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2020-04-23T14:19
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В Кемеровской области из-за задымления на трассе столкнулись восемь машин
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РИА Новости

В Кемеровской области из-за задымления на трассе столкнулись восемь машин

14:19 23.04.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Восемь машин, среди которых две грузовых и шесть легковых, столкнулись из-за задымления, вызванного горящей травой, на трассе в Кемеровской области, пострадали пять человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
"Двести двадцатый километр трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. В условиях недостаточной видимости из-за задымления горящей травы произошло столкновение двух грузовых и шести легковых автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
В свою очередь в региональном центре медицины катастроф сообщили, что в ДТП пострадали пять человек.
"Пять пострадавших. Двое отказались от госпитализации, трое госпитализируются в Центр охраны здоровья шахтеров, из них двое тяжёлых, в том числе беременная, один - средний (степени тяжести - ред.)", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Полиция
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НовосибирскЮргаКемеровская областьПроисшествия
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