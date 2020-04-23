Путин призвал помочь предприятиям продолжать работу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что нужно помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.
В начале совещания глава государства напомнил о мерах поддержки, которые государство оказывает гражданам и бизнесу в условиях коронавируса: каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты, защита организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей в случае, если они не могут обслуживать свой долг.
"Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики в части банковского кредитования.
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