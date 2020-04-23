Путин призвал помочь предприятиям продолжать работу

"Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики в части банковского кредитования.