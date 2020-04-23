Суд в Киеве изберет меру пресечения Януковичу по делу "майдана"

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Печерский суд Печерский суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года на площади Независимости.

Ранее Юрий Луценко , занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко . Позже, в 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане в 2014 году.

"Избрание меры пресечения Януковичу прямо сейчас в 12.45 в Печерском суде, Владимирская, 15, судья Соколов", - сообщается в Telegram-канале "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.

Отмечается, что избрание меры пресечения предусмотрено по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.