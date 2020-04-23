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2020-04-23T14:13
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Суд в Киеве изберет меру пресечения Януковичу по делу "майдана"
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РИА Новости

Суд в Киеве изберет меру пресечения Януковичу по делу "майдана"

14:12 23.04.2020 (обновлено: 14:13 23.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Печерский суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года на площади Независимости.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане в 2014 году.
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"Избрание меры пресечения Януковичу прямо сейчас в 12.45 в Печерском суде, Владимирская, 15, судья Соколов", - сообщается в Telegram-канале "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.
Отмечается, что избрание меры пресечения предусмотрено по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Ответственность за смерть более 100 человек украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Руслан Рябошапка
2 марта, 23:07
На Украине активизируют расследования против чиновников Януковича
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Александр ЯкименкоСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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